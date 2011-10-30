T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Gazze'yi vurdu: 1 ölü GAZZE (A.A)

30 Ekim 2011 18:58

-İsrail Gazze'yi vurdu: 1 ölü GAZZE (A.A) - 30.10.2011 - İsrail'in saldırısında bir militanın öldüğü, diğerinin yaralandığını bildirildi. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, ölen ve yaralananın kendi militanları olduğunu duyurdu. Gazze'yi yöneten Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının bugün öğleden sonra düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu da saldırıyı doğrulayarak, bu kişilerin roket fırlatmaya çalışırken vurulduğunu bildirdi. Dünkü saldırılarda dokuz İslami Cihad üyesi ile bir İsrailli ölmüş, sabah saatlerinde İslami Cihad, Mısır'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24