-İsrail Gazze'yi vurdu: 1 ölü GAZZE (A.A) - 30.10.2011 - İsrail'in saldırısında bir militanın öldüğü, diğerinin yaralandığını bildirildi. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, ölen ve yaralananın kendi militanları olduğunu duyurdu. Gazze'yi yöneten Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının bugün öğleden sonra düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu da saldırıyı doğrulayarak, bu kişilerin roket fırlatmaya çalışırken vurulduğunu bildirdi. Dünkü saldırılarda dokuz İslami Cihad üyesi ile bir İsrailli ölmüş, sabah saatlerinde İslami Cihad, Mısır'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.