İsrail Gazze'yi bombaladı

T24- İsrail savaş uçakları, dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı hedeflerle güneydeki iki tüneli bombaladı. Bombardımanlarda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, saldırıların dün Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki toplumlara yönelen Kassam roketi ve havan saldırılarına karşılık olduğu belirtildi.





Gazze Şeridi'nin yakınındaki bir kibutza (çiftlik) dün Kassam roketi atılmış; kısa bir süre sonra da bir başka kibutza iki havan mermisi saldırısı yapılmıştı. Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına dün en az 10 havan mermisi saldırısı düzenlendiği, bunlardan bazılarının sınırın Gazze tarafında patladığı da bildirilmişti.





İsrail ordu sözcülüğü, Gazze'den yönelen saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını yinelemişti.

Filistinli kaynaklar da İsrail uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahya'da açık alanlara iki füze saldırısında bulunduğunu, güneydeki Refah'ta da iki tünelin imha edildiğini belirtirken, bombardımanlarda herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi