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Dünya

İsrail'in, Gazze'ye 'yangın bombası' attığı iddia edildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 49'a yükselirken, saldırılarda yasaklı silahların kullanıldığı ileri sürüldü

09 Temmuz 2014 23:42

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda sivilleri hedef aldığı ve 'yasaklanmış' silahlar kullanıldığı belirtildi.

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazze'deki görevi fiili olarak devam eden eski Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneye getirilen şehitlerin büyük çoğunluğu kömürleşmiş ve parçalanmış şekildeydi" dedi.

İsrail'in yıkıcı etki yapan büyük silahlar kullandığını belirten Kudra, tedaviye alınan yaralıların ilk müdahalelerinde kullanılan silahların ne kadar korkunç olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. Kudra, "Gazze'ye yönelik son iki savaşta da İsrail uluslararası kanunlara göre yasaklanmış silahlar kullandı. Bu ölümcül silahlar karşısında yeni bir katliamla karşı kaşıyayız" diye konuştu.

Kudra, uluslararası hukuk kuruluşlarını Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve hak ihlalleri sebebiyle İsrail'in yargılanması için harekete geçmeye çağırdı.

 

Cesetler tanınmaz ve kömürleşmiş halde

 

İsrail'in saldırılarının ardından bölgeye giden kişiler, tanınmaz hale gelen, kömürleşmiş cesetlerle karşılaşıyor.

Cesetlerin yandığı, bazı uzuvlarının koptuğunu kaydeden Gazzeliler, İsrail savaş uçaklarının "yangın bombaları" attığını iddia ediyor.

Gazzeli doktorlar da yaralıların çoğunun kemiklerine kadar yanması sebebiyle uzuvlarını kesmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Doktorlar, saldırı sonucu hastaneye gelenlerin durumunun, "uluslararası olarak yasaklanmış silahların kullanıldığına kesin delil olduğunu" kaydetti.

İsrail'in pazartesi gününden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 49'a, yaralananların 450'ye yükseldiği bildirilmişti.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Muhammed Ebu Hudayr adlı Filistinli çocuk 2 Temmuz'da Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs'te sabah namazı için gittiği caminin önünden kaçırılmış ve diri diri yakılarak öldürülmüştü.

Olayların tırmanmasıyla İsrail, Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat" adıyla pazartesi günü operasyon başlattığını duyurmuştu.

 

Şimon Peres: Hamas roket atmayı keserse, karadan giriş yapılmayacak

 

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Gazze'ye hava operasyonunun yakın zamanda başlayabileceği bilgisini verdi.

Ancak Peres, "Eğer, örneğin bu gece, roket atmayı keserlerse Gazze'ye karadan giriş yapılmayacak. Fakat eğer roket atmayı sürdürürlerse er ya da geç vereceğimiz cevap bu yönde olacak" dedi.

 

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