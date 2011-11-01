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Dünya

İsrail Gazze'ye operasyonu erteledi   GAZZE (A.A) 

01 Kasım 2011 11:48

-İsrail Gazze'ye operasyonu erteledi   GAZZE (A.A) - 01.11.2011 - Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne daha geniş çaplı operasyon düzenlemeyi bir süre askıya almayı kabul ettiğini bildirdi. Bir Mısırlı yetkili, Filistinli grupları İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenlememeye ikna etme çabaları için İsrail'in Mısır'a süre vermeye razı olduğunu belirtti. Mısırlı yetkili, tüm Filistinli grupları bir araya getirerek gayri resmi ateşkes ilanı için İsrail'den 24 saat süre istediklerini, İsrail'in Mısır'a bu gece yarısına kadar süre tanıdığını söyledi. İsrail savaş uçakları son birkaç gündür Gazze'yi hedef alıyor. Ancak Mısırlı yetkili İsrail'in Gazze'ye daha geniş çaplı operasyon planladığını ifade etti. Son günlerde bölgede çıkan şiddet olaylarında 10 Filistinliyle bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

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