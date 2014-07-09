İsrail, Gazze'ye 3 günde 400 ton bomba attı

İsrail’in Gazze şeridine karşı gün boyu yürüttüğü hava saldırılarında 40 Filistinli’nin öldüğü, 300 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılarda 440 hedefin vurulduğu açıklandı.

Hamas’ı İsrail kentlerine roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail, Gazze’ye karşı geniş çaplı hava ve deniz saldırısı da başlattı.



İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Peter Lerner, ülkesinin harekatı “tırmandırmaya” hazırlandığını söylerken, İsrail vatandaşları ateş altında olduğu sürece bombardımana devam edeceklerini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 160′ı havadan, 280′i denizden düzenlenmek üzere Gazze’deki 440 noktanın vurulduğu bildirildi.

400 ton bomba

İsrail devlet radyosunun bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Gazze’ye yönelik saldırıda üç günde 400 ton bomba atıldı.

Filistinli Hamas örgütü de, İsrail kentlerine roket saldırılarına devam ediyor. İsrail bu sabah Tel Aviv, Aşkelon ve Aşdod’a yapılan sekiz roketin füzesavarlarla engellendiğini açıkladı.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, İsrail’e “Gazze Şeridi’ne yönelik saldırganlığı tırmandırmaması” uyarısında bulundu.

Filistinliler ve İsrail arasındaki gerginlik, üç kayıp İsrailli gencin Gazze’de ölü bulunmasıyla yeniden artmıştı.