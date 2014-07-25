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Dünya

İsrail, Gazze'ye 3 bin ton bomba attı, ölü sayısı 800'e yükseldi

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurması nedeniyle dehşete düştüğünü söyledi

25 Temmuz 2014 03:22

İsrail'in Gazze'de saldırıları aralıksız sürerken ölü sayısı 800'e yükseldi. Ayrım gözetmeden saldıran İsrail ordusu Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurdu, saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı okulda çoğu çocuk en az 15 kişi öldü.

İsrail ordusu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde bulunan okulunu hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk en az 15 kişi hayatını kaybetti, en az 200'den fazla kişi yaralandı.

 

Saldırıda BM çalışanları da öldü

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, BM okuluna yapılan saldırı nedeniyle ‘dehşete düştüğünü’ ve saldırıda BM çalışanlarının da öldürüldüğünü söyledi.

Ramallah'taki Filistin hükümeti de, İsrail'in Gazze'deki BM okuluna düzenlenlediği saldırıyı "bütün uluslararası sözleşmelere yapılmış bir darbe" olarak niteledi.

 

Ölü sayısı 800'e yükseldi

 

israil ordusu ise çatışmalarda üç askerinin daha öldüğünü 32 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti. Çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi.

İsrail ordusu son iki gün içinde Şecaiyye Mahallesi'nde 120 yeri bombaladı, Gazze'ye saldırının başladığından beri en az 3 bin ton bomba attı.

Gazze'de 7 Temmuz'da başlayan İsrail saldırılarında şimdiye kadar en az 800 Filistinli öldü, 5 bine yakın kişi yaralandı. 

 

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