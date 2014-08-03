İsrail Gazze'deki AA ofisini ikinci kez vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında AA ofisinin de içinde bulunduğu 15 katlı binayı vurdu. Saldırıda AA'nın ofisinde hafif çaplı zarar meydana gelirken, saldırı esnasında ofiste bulunan Muhabir Mustafa Habbuş da olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırıda, binanın giriş katında bulunan bir özel sigorta ve yatırım şirketinin ofisi ile binanın önünde bulunan AA aracı da büyük çaplı zarar gördü. Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığını bildirildi.

Moustafa Maged Haboosh ve Ali Semerci’nin haberine göre, İsrail savaş uçakları, aynı binayı salı günü de vurmuş, binanın 10'uncu katında ağır hasar meydana gelmişti.