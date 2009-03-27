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Dünya

İsrail, Gazze'de militanları öldürmüş!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 22 gün sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin çoğunun militan olduğunu iddia etti.

27 Mart 2009 02:00

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 22 gün sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin çoğunun militan olduğunu iddia etti.

Ordunun, Filistinli kaynaklardan edinilen bilgilerle çelişen açıklamasında, "27 Aralık 2008 ile 18 Ocak 2009 arasındaki operasyonda bin 166 kişinin öldürüldüğü, bunların 709'unun terörist olduğu" belirtildi.

Ordunun "askeri istihbarat araştırma merkezi" tarafından toplandığı belirtilen verilere göre yaptığı açıklamada, ölenler arasında bulunan 162 kişinin henüz belirlenemeyen örgütlere üye olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "Çatışmalarla ilgisi olmayan 295 Filistinlinin de öldüğünü sanıyoruz, bunlardan 89'u 16 yaşın altında, 49'u da kadın" denildi.

Bu rakamlar ve açıklamalar, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu belirten Filistinli kaynakların verileriyle çelişiyor. Filistinli kaynaklar, enkazdan çıkarılanlar ve hastanelerde ölenlerin de hesaba katılmasıyla, son ölü sayısının 926'sı sivil bin 417 olduğunu, bunlar arasında 313 çocuk, 116 kadın bulunduğunu söylüyor.

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