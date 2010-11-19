-İSRAİL GAZZE'DE BAZI HEDEFLERİ BOMBALADI TEL AVİV (A.A) - 19.11.2010 - İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde, Han Yunus ile Deir El Balah'ta bazı hedefleri bombaladı. Aralarında küçük bir çocuk ile iki kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Gazze'deki görgü tanıklarına göre, uçaklardan Deir El Balah'taki bir eve en az bir füze atıldı. Evin büyük ölçüde hasar gördüğü, aynı aileden iki kadının da aralarında bulunduğu 4 kişinin Deir El Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği bildirildi. Han Yunus'un doğusundaki tarım arazilerinin bulunduğu alana yapılan füze saldırısında bir adamla bir çocuğun yaralandığı ve kentteki Nasır hastanesine transfer edildikleri öğrenildi. Han Yunus'un batısında bir hedefe yapılan füze saldırısında ise ölen veya yaralanan olmadı. İsrail ordusunun, geçen çarşamba günü Gazze'de düzenlediği hedefli suikast operasyonunda, bölgedeki radikal gruplardan İslam Ordusu'nun önde gelen liderlerinden İslam Yasin ile kardeşi öldürülmüştü. Bu operasyonun ardından, Gazze'deki militanlarca İsrail'in güneyine, biri Grad tipi Katyuşa olmak üzere Kassam roketi ve havan saldırıları düzenlenmişti.