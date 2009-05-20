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Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalıyor

20 Mayıs 2009 01:37

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin Mısır ile olan sınırını bombaladığı bildirildi.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi-Mısır sınırı üzerindeki tünelleri hedef aldığı sanılan hava saldırısından sonra kayıp olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

İsrail ordusundan saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki tünellerin Filistinli silahlı gruplarca silah kaçakçılığı için kullanıldığını iddia ediyor ve bu bölgeyi sık sık bombalıyor.

Gazze'den akşam saatlerinde atılan bir roket İsrail kasabasında bir eve isabet etmiş, evin hasar gördüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı

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