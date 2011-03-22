-İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ GAZZE (A.A) - 22.03.2011 - İsrail'in gece geç saatlerde Gazze Şeridi'ne beş hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin kurtarma ekiplerinin sözcüsü Adham Ebu Selmiye AFP'ye yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının Hamas'a ait bir polis merkezini, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na ait eğitim alanlarını, bir boş alanı, Han Yunus belediyesine ait bir hangarı ve inşaat malzemesi üreten bir fabrikayı hedef aldığını belirtti. Selmiye, yedisi kadın, ikisi çocuk, 17 kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi. İsrail hava saldırıları, Gazze'de yönetimde olan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın son günlerde İsrail'e yapılan bazı havan saldırılarını bizzat düzenlediğini açıklaması ile İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme rastladığı belirtiliyor. İsrail ordusunun, Hamas askeri liderlerine karşı suikastlar düzenleyebileceği bildirilirken Hamas da İsrail'i "Bizi sınamayın" diye tehdit etmişti. -İZZEDDİN EL KASSAM TUGAYLARI KOŞULLU ATEŞKESE HAZIR- İzzeddin El Kassam Tugayları yayımladığı bir açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına karşı saldırılarına son vermesi durumunda ateşkese hazır olduğunu belirtti. İsrail hava saldırılarından önce yayımlanan yazılı açıklamada, ''Eğer düşman, saldırılarını tırmandırmaktan ve saldırmaktan vazgeçerse Gazze'deki diğer Filistinli grupların destek ve anlaşmasıyla Ocak 2009'da Hamas tarafından ilan edilen ateşkesi yeniden uygulamaya koymaya hazırız'' denildi. Açıklamada, "Ama eğer düşman halkımıza yönelik saldırılarını ve cinayetlerini devam ettirirse çok ağır bir bedel öder" ifadesi de yer aldı. Ocak ayında, Hamas bütün Filistinli gruplardan İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına uymalarını istemişti. Gazze'den İsrail topraklarına ateş açılması azalmış ama sona ermemişti.