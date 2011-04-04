-İSRAİL, GAZZE FİLOSUNU ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR TEL AVİV (A.A) - 04.04.2011 - İsrail güvenlik birimleri ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Mayıs ayında Gazze'ye gelmesi beklenen yeni gemilerin engellenmesi amacıyla hummalı bir faaliyet içinde oldukları bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, filoda çeşitli büyüklüklerde 20'den fazla geminin yer alması bekleniyor. Haaretz'deki haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığının geçen günlerde filoda yer alması öngörülen gemiler ve aktivistlerin ait olduğu ülkelerin başkanlarına baskı yapmak amacıyla diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u arayarak, filonun yola çıkmaması için yardım istemişti. Haberde, İsrail'in amacının "geminin barışçı yollardan durdurulması için gereken her çabanın yapıldığını göstermek" olduğu da kaydedildi. Güvenlik birimleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, yeni filonun engellenmesi amacıyla birkaç kez bir araya gelerek değerlendirmeler yaptıkları belirtiliyor. İsrailli güvenlik yetkililerinin de Gazze Şeridi üzerindeki ablukanın gevşetilmesi ihtimali üzerinde müzakerelerde bulundukları kaydediliyor. Böyle bir çalışmanın asıl savunucusunun Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü Tümgeneral Eytan Dangot olduğu aktarılıyor. Dangot'un, İsrail'e yöneltilen "Gazzelilerin temel haklarının kısıtlandığı" iddialarına en iyi cevabın, mal girişlerinde halihazırda uygulanan bazı sınırlamaların gevşetilmesi olacağı, bunun aynı zamanda filo organizatörlerinin iddialarını da ortadan kaldıracağı görüşünde olduğu ifade edildi. Bu arada, olası bir baskında sorumluluğun deniz komandolarında olacağı belirtilerek, deniz komandolarının değişik olasılıklara göre eğitim gördüğü vurgulandı. Askeri kaynakların, koşulların Mavi Marmara ile aynı olabileceği yolunda uyarılarda bulunduğuna işaret edildi. -FİLİSTİN DAVASIYLA İLGİLİ TARİHTEKİ EN BÜYÜK FİLO- Öte yandan, Gazze'de ablukanın kaldırılmasına yönelik kampanyanın koordinatörü Emced a-Şava, Filistin'in sesi radyosuna yaptığı açıklamada, filoda yer alacak gemilerin sayısını 15 olarak verdi ve gemileri gönderecek ülkelerin başkentlerinde hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Gemilerden birinin Kanada'dan geleceğini ve Gazze'ye yola çıkmak üzere hazır olduğunu da söyleyen a-Şava, diğer gemilerin İsveç ve Amerika da dahil birçok ülkeden yola çıkacağını belirtti. Bu filoyu, "tarihte, Filistin davasıyla ilgili en büyük filo" olarak nitelendiren a-Şava, gemilerde çok sayıda aktivistin olacağını ifade etti, ancak tam sayı vermedi. A-Şava'ya göre, gemilerde Avrupa ve Latin Amerika'dan parlamenterler de yer alacak. Gemilerde, İsrail'in Gazze'ye sokulmasına izin vermediği malzeme de olacak. Bazı grupların Gazze'deki çocuklar için müzik aletleri götürülmesini de önerdiklerini söyleyen Emced a-Şava, hazırlıkların sürdüğünü, gemilerin yola çıkış tarihlerinin de en kısa sürede belirleneceğini kaydetti.