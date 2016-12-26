İsrail gazında Türkiye rotası daha ekonomik

İsrail tarafından hazırlatılan “Türk Şirketler için Ticari Fırsatlar” çalışması, Türkiye ile İsrail arasında boru hattı inşa etmenin maliyetinin 2,6 ile 3,9 milyar dolar arasında değişeceğini, proje için Yunanistan rotasının seçilmesi halindeyse boru hattının ortalama maliyetinin 7 milyar 150 milyon doları bulacağını ortaya çıkardı.

Enerji Enstitüsü'nün haberine göre, İsrail Büyükelçiliği’nce düzenlenen ve enerji firmalarından yetkililerin de katıldığı toplantıda sunulan çalışmaya göre, Türkiye ve İsrail arasında inşa edilecek muhtemel bir boru hattının uzunluğu 600 kilometreyi buluyor.

Çalışmada, İsrail gazını Avrupa pazarına taşıyacak boru hattı inşasının kilometre başına 4,4 ile 6,6 milyon dolar arasında değişeceği öngörülüyor.

Bu çerçevede, söz konusu gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması halinde, inşa edilecek boru hattının uzunluğunun 600 kilometre olması varsayımıyla 2 milyar 640 milyon dolar ile 3 milyar 960 milyon dolar arasında bir maliyet hesaplanıyor. Böylece Türkiye’ye uzanacak boru hattının ortalama maliyetinin 3 milyar 300 milyon doları bulacağı ortaya çıkıyor.

Yunanistan rotasının tercih edilmesi halindeyse, maliyet ikiye katlanıyor. Projenin gerçekleştirilmesi için Yunanistan’a kadar bin 300 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edilmesi gerekiyor. Bu durumda, ortalama maliyet 7 milyar 150 milyon doları aşıyor.