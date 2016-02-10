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Dünya

İsrail gazetesi: Ahrar'uş Şam Esad'ın konvoyunu grad füzeleriyle vurdu, Esad kurtuldu, 4 kişi öldü

Esad ailesinin memleketi olan Kardaha’da son dönemde Rus kuvvetleri bulunuyor

10 Şubat 2016 17:12

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a annesinin cenazesinde muhalifler tarafından suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İsrail’de yayınlanan Jerusalem Post gazetesinin Suriye medyasını kaynak göstererek yaptığı haberde, annesinin cenazesine giden Esad’ın konvoyuna grad füzeleriyle saldırı düzenlendiği belirtildi. Lazkiye kentinde bulunan Kardaha’da pazartesi günü yaşanan suikast girişiminden Esad’ın kurtulduğu, konvoydaki 4 kişinin ise yaşamını yitirdiği iddialar arasında yer alıyor.

Hürriyet’in Jerusalem Post’tan aktardığı habere göre, saldırıyı cihatçı örgüt Ahrar’uş Şam’ın düzenlediği belirtiliyor. Esad ailesinin memleketi olan Kardaha’da son dönemde Rus kuvvetleri bulunuyor.

Suriye basını geçtiğimiz cumartesi günü Esad’ın annesi Enise Mahluf’un 86 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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