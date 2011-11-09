İsrail, füzelerine nükleer başlık taktı



T24 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın açıklayacağı İran raporu merakla beklenirken, İsrail’in füzelerinde değişiklikler yaptığı söyleniyor. İran’a saldırı tehdidinde bulunan İsrail’in bazı füzelerine de nükleer başlık taktığı iddia edildi.





İran’ın nükleer tesislerine hava saldırısı yapmayı planladığı konuşulan İsrail’in, Amerikan yapımı bazı füzelerinde de değişiklikler yaparak nükleer başlık taktığı ileri sürüldü. Düşünce kurumu “British American Security Information Council” tarafından yayınlanan bir raporda, İsrail’in, havadan ve denizden atılabilen seyyar füzelerini nükleer başlıkla donattığına inanıldığı ifade edildi. Buna göre, İsrail, Dolphin sınıfı bir denizaltından menzili 1500 kilometre olan nükleer başlıklı bir “Cruise” füzesi fırlatabilecek. Yine bu denizaltılarda, gemilere karşı kullanılan “Harpoon” tipi füzelerin yer aldığı ve ayrıca bu füzelerin de nükleer başlık taşımak için değişimden geçirilmiş olabileceği ifade edildi.





400 nükleer başlık



HaberTürk'te yer alan habere göre, İsrail’in elindemenzili 130 kilometre olan 100’den fazla Harpoon füzesi bulunuyor. Rapora göre, İsrail, F-15E “Strike Eagle” tipi uçaklarını da nükleer silahları taşıyabilecek bir hale dönüştürmüş olabilir. İsrail’in elinde 100- 400 arasında nükleer başlık bulunduğu tahmin ediliyor. İran’ın nükleer silah üretebilme kapsitesine eriştiği ve İsrail’in İran’ı vuracağı ileri sürülüyor.





"ABD’nin 5000 atom bombası var"



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, binlerce atom bombası olanlar tarafından atom bombası yapmakla suçlandıklarını belirterek, atom bombasına ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Ahmedinejad, İran halkının düşünce, kültür ve mantıkla hedeflerine ulaşabileceğini belirtti. Ahmedinejad, “ABD, 5 bin atom bombasına sahip olmasına rağmen büyük bir küstahlıkla, İran’ı atom bombası yapmakla suçluyor. ABD ve müttefikleri, gelişme, kalkınma ve zenginliklerini diğer milletleri yağmalamak ve sömürmek üzerine programlıyorlar’’ dedi.







‘UAEK’in raporu sızdı





Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, dün “İran’ın nükleer silah sahibi olmaya yönelik birçok deney yaptığı ve bazılarında başarıya ulaştığı yolunda güvenilir kaynaklardan bilgi elde ettiklerini” bildirdi. Amano, yönetim kurulu üyelerine sunduğu ve “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı raporda, “İran’ın nükleer silah sahibi olmak üzere faaliyette bulunduğunu ve deney yaptığını” iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, “UAEK raporu gerginliği besliyor” açıklaması yaptı. Bugün açıklanması gereken raporun basına sızdırılmasına tepki gösteren Rusya, “UAEK’in, belgelerinin gizliliğini sağlama kapasitesini sorguladıkları” belirtti.





AB: "UAEK'nın raporu endişeleri derinleştiriyor"



AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer programının içeriğiyle ilgili raporunun, uluslararası toplumun endişelerini derinleştirdiğini bildirdi.



Ashton sözcüsü Maja Kocijancic aracılığıyla yaptığı açıklamada, "UAEK'nın İran'ın nükleer programının içeriğiyle ilgili yeni raporu mevcut endişeleri ciddi biçimde derinleştiriyor, zira bu rapor, İran'ın nükleer programının olası askeri boyutları konusunda UAEK tarafından elde edilen istihbarata özel vurgu yapıyor" dedi.



UAEK'nın raporunun tutarlı ve inandırıcı istihbarata dayandığının altı çizilen açıklamada, "Rapor, İran'ın nükleer silah geliştirmek için bir programı bulunduğunu kuvvetli bir şekilde ortaya koyuyor" denildi.





Çin, şimdilik suskun kalmayı tercih ediyor



Çin ise, rapor hakkında suskun kalmayı tercih etti. Çin'in resmi bir açıklama yapmak için Washington ve Moskova'nın tepkilerini bekleyeceği tahmin ediliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hong Lei bugün yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin raporu incelediğini söyledi. Sözcü, sorunun çözümü için diyalog ve işbirliği önerisini yineledi.



Çin, Rusya ile birlikte İran'ın en güçlü destekçileri arasında yer alıyor. Ancak Çin yönetimi, İran'ı BM nükleer uzmanları ile işbirliğine zorlamayı hedefleyen uluslararası yaptırım kararlarına karşı çıkmamıştı.





Fransa, daha fazla yaptırım istedi



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ülkesinin, nükleer enerji programı ile ilgili iş birliği yapmaması halinde İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulanmasını destekleyeceğini söyledi. Juppe yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından yayımlanan rapordaki endişelere yanıt vermemesi halinde, uluslararası kamuoyunun, yeni yaptırımları gündeme getirerek, İran üzerindeki diplomatik baskıyı artırması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geçen hafta yaptığı açıklamada, nükleer programıyla ilgili olarak İran'a askeri bir müdahale yapılmasını konuşmak için erken olduğunu ancak bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanmasının gündeme gelebileceğini ifade etmişti.







