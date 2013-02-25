İsrail füze savunma sistemine bir yenisini ekledi

İsrail füze savunma sistemine "Demir Kubbe", "Davut'un Sapanı" ve "Hetz-2'den sonra "Hetz-3"ü ekleyerek füze savunma sistemi "Sihir duvarı"nı daha da güçlendirdi. İsrail karadan havaya atılan "Hetz-3" füzesini başarıyla denediğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı karadan havaya atılan "Hetz-3" isimli füzeyi bugün başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı Silah Geliştirme Dairesi tarafından ülkenin orta kesiminde bir noktada test edilen "Hetz-3" füzesiyle Tel Aviv'in füze savunma sistemini bir adım daha ileriye taşıdığı belirtildi.

Karadan havaya atılan "Hetz-3" füzesinin kendi segmentinde dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden birine sahip olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karadan havaya atılan füze sayesinde İsrail'in gelecekteki tehditlere karşın daha güvenli bir hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Hetz-3" füzesinin İsrail'in füze savunma sistemi "Sihir Duvarı"nın (Magic Wand) yeni üyesi olduğu vurgulandı. İsrail'in füze savunma sisteminde "Demir Kubbe", "Davut'un Sapanı" ve "Hetz-2" füzeleri bulunuyor.