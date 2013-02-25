T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail füze savunma sistemine bir yenisini ekledi

İsrail Savunma Bakanlığı karadan havaya atılan "Hetz-3" isimli füzeyi bugün başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı

25 Şubat 2013 12:05

İsrail füze savunma sistemine "Demir Kubbe", "Davut'un Sapanı" ve "Hetz-2'den sonra "Hetz-3"ü ekleyerek füze savunma sistemi "Sihir duvarı"nı daha da güçlendirdi. İsrail karadan havaya atılan "Hetz-3" füzesini başarıyla denediğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı karadan havaya atılan "Hetz-3" isimli füzeyi bugün başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı Silah Geliştirme Dairesi tarafından ülkenin orta kesiminde bir noktada test edilen "Hetz-3" füzesiyle Tel Aviv'in füze savunma sistemini bir adım daha ileriye taşıdığı belirtildi.

Karadan havaya atılan "Hetz-3" füzesinin kendi segmentinde dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden birine sahip olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karadan havaya atılan füze sayesinde İsrail'in gelecekteki tehditlere karşın daha güvenli bir hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Hetz-3" füzesinin İsrail'in füze savunma sistemi "Sihir Duvarı"nın (Magic Wand) yeni üyesi olduğu vurgulandı. İsrail'in füze savunma sisteminde "Demir Kubbe", "Davut'un Sapanı" ve "Hetz-2" füzeleri bulunuyor.

ETİKETLER

hetz 3füzeisrailsavunma sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24