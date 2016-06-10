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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Filistinliler'in naaşını teslim etmeyecek

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Filistinli saldırganların naaşının ailelerine teslim edilmesi uygulamasını durdurdu.

10 Haziran 2016 00:34


İsrail, iki Filistinli'nin Tel Aviv'de dört İsrailli'yi öldürmesinin ardından sert önlemler alınacağını açıkladı. İsrail Filistinlilere seyahat iznini askıya alırken, Batı Şeria'daki güvenlik duvarını genişletmeyi planlıyor.

AFP'nin haberine göre Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, yeni Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın, Filistinli saldırganların naaşının ailelerine teslim edilmeleri uygulamasını durdurduğunu doğruladı. Tel Aviv'de, Batı Şeria'dan iki Filistinli dört İsrailli'yi öldürmüştü. Saldırganlardan birisi yakalanırken, diğeri güvenlik güçlerince vurulduğu için hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail Savunma Bakanı'nın Filistinli saldırganların naaşlarının ailelerine teslim edilmemesi kararı, tepkiye neden oldu. İnsan hakları grupları bu önlemin Filistinlileri toptan cezalandırma anlamına geldiği ve işgal altındaki topraklarda öfkeyi artıracağını belirtti.

Filistinli saldırganların naaşının ailelerine teslim edilmeleri konusu İsrail hükümetinde aylardır tartışma konusu. İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, saldırganlarının naaşının teslim edilmemesini savunuyor ve buna gerekçe olarak cenaze törenlerinde şiddetin yüceltildiğini belirtiyor. Üst düzey ordu yetkilileri ise cenazelerin teslim edilmemesinin, Filistinliler'le çatışmaları körükleyeceği görüşünü dile getiriyor.

İsrail'de Yüksek Mahkeme, mayıs ayında aldığı kararla, İsrail hükümetinden saldırılarda ölen Filistinliler'in naaşının gömülmesine izin vermesini talep etti. Ancak mahkemenin kararı bağlayıcı değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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