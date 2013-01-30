İsrail Filistin'e 100 milyon dolar vergi borcunu ödeyecek

İsrail, Filistin'e vermemek için direndiği vergi paralarını transfer etmeye karar verdi. Böylece 100 milyon dolarlık bir nakit Filistin'in kasasına girecek.

2012 yılında yaşanan çatışmalar sırasında bir yaptırım olarak vergi paralarını bir daha Filistin'e vermeyeceğini duyuran Netanyahu yönetiminin bu hareketi geri adım ve taviz olarak yorumlandı.

Kararı 'tek seferlik' bir yardım olarak nitelendiren İsrail yönetimi adına konuşan bir sözcü 'Filistin yönetiminin çok zor durumda olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yardımda bulunduk' ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistin'in BM üyeliğine de şiddetle karşı çıkıyor.