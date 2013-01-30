T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Filistin'e 100 milyon dolar vergi borcunu ödeyecek

3 yıl önce çatışmalar sırasında vergi paralarını bir daha Filistin'e vermeyeceğini duyuran Netanyahu, kararından geri adım attı

30 Ocak 2013 11:58

İsrail, Filistin'e vermemek için direndiği vergi paralarını transfer etmeye karar verdi. Böylece 100 milyon dolarlık bir nakit Filistin'in kasasına girecek.

2012 yılında yaşanan çatışmalar sırasında bir yaptırım olarak vergi paralarını bir daha Filistin'e vermeyeceğini duyuran Netanyahu yönetiminin bu hareketi geri adım ve taviz olarak yorumlandı.

Kararı 'tek seferlik' bir yardım olarak nitelendiren İsrail yönetimi adına konuşan bir sözcü 'Filistin yönetiminin çok zor durumda olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yardımda bulunduk' ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistin'in BM üyeliğine de şiddetle karşı çıkıyor.

ETİKETLER

netanyahu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24