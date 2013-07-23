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Dünya

İsrail, Filistin ile yapacağı anlaşmayı halk oylamasına sunacak

Netanyahu, halk oylaması için gerekli kanunlar için çalışmalara başladı

23 Temmuz 2013 15:10

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinlilerle yapılacak  anlaşmaların halkın onayına sunulacağını söyledi.

İsrail vatandaşlarının izni olmadan Filistinle anlaşma yapılamayacağını belirten Netanyahu, halk oylaması için gerekli kanunların mecliste kabul edilmesi için çalışmalara başladı.

Trttürkhaberdar'da yer alan İsrail gazetesi Hayom'un haberine göre, İsrail-Filistin müzakereleri öncesinde, iki tarafta da beklentiler azalıyor.

Filistinliler "Hala müzakere masasına dönüp dönmeyeceğimize karar vermedik" diyorlar... Bu arada müzakerelerde Amerikan heyetinin başında eskiden iki kez Amerikanın İsrail Büyükelçiliği'ni yapan Martin İndik bulunacak.

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