İsrail: F-35'leri savaşta kullanan ilk ülke olduk

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, aralarında ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu dokuz ülke tarafından geliştirilen F-35 savaş uçaklarını muharebede kullanan ilk ülkenin kendileri olduğunu açıkladı.

İsrail basını, İsrail'de buluşan 20 ülkenin hava kuvvetleri komutanlarına yönelik konuşmasında Norkin'in "F-35'leri Orta Doğu'nun her yerinde uçuruyoruz ve iki ayrı cephede şimdiden kullandık" dediğini yazdı.

Norkin Beyrut üzerinde uçan bir F-35 fotoğrafını da paylaştı.

F-35'lere ABD'nin ardından kavuşan ikinci ülke olan İsrail, Suriye'de İran kamplarına ve Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Mısır'daki Sina Yarımadası'nda bulunan İslamcılara ve Sudan'da Hamas için silah kaçakçılığı yapan kişilere de hava saldırıları düzenlediği düşünülüyor.

Bugüne kadar 50 uçak siparişi veren İsrail, Aralık 2016'da ilk iki uçağı teslim almıştı. İsrail basınına göre bugüne kadar en az dokuz uçak teslim edildi.

Dokuz ülke tarafından ortaklaşa geliştirilen F-35'lerin bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor. Türkiye de 100 uçak almayı planlasa da henüz bir F-35 edinebilmiş değil. İlk teslimatın 21 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Ancak ABD'de bazı senatörler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pervasız yönetimi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayması" nedeniyle Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesini talep ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun 4 Haziran'da Washington'da yapması beklenen ziyarette bu konunun da ele alınması bekleniyor.