İsrail F-16'ların menziline girdi

T24 - TSK, F-16’ların NATO ülkeleri ve İsrail'in savaş uçakları ile gemilerini dost unsur olarak kodlayan Amerikan patentli İFF sistemini değiştirdi.







ASELSAN savaş uçakları ve gemilerinde ‘dost-düşman’ ayrımı yapan yazılımın yerlisini hayata geçirdi. Daha öce ‘dost ülke’ görünen İsrail artık bu kategoriden çıkarken, sistem F-16’lara monte edildi.



Star gazetesinden Cevheri Güven'in haberine göre; Türk - İsrail ilişkileri hergeçen gün biraz daha gerilirken, Türkiye savunma alanında kritik bir teknolojiyi hayata geçirdi. Başta F-16’lar olmak üzere savaş uçakları, Savaş Gemileri ve Denizaltılarda Dost/Düşman ayrımı yapan teknoloji ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Böylece ABD’den satın alınan F-16 savaş uçaklarının hafızasındaki yazılım nedeniyle İsrail’i ‘dost ülke’ olarak gördüğü için İsrail hedeflerine ateş edememe engeli kalkmış oldu.

F-16’lar tamam sıra gemilerde



Dost düşman tanıma tanıtma sistemi olarak bilinen IFF (Identification Friend and Foe) sistemi ASELSAN tarafından tamamen yerli olarak üretilip kullanıma sunuldu. İki yılda tamamlanan ve Milli IFF olarak anılan cihazla Türkiye; Dost/Düşman ayrımını kendisi yapabilecek. Türkiye’ye ait unsurların tamamının birbirini tanımasını sağlayacak sistem dost atışı nedeniyle zaiyat verilmesi ihtimalini de ortadan kaldırıyor.



Sistemin tam işlemesi için uçaklara, gemilere ve denizaltılara monte edilmesi gerekiyor. Bütün testlerden başarıyla geçen sistem şuan F-16’lara monte edildi. Kısa sürede Türk Deniz unsurlarının tamamına monte edilmesi bekleniyor. Milli IFF, askeri alanda hava gözetleme ve seyrüsefer kontrolünde, hava savunma sistemlerinde, deniz ve sahil güvenlik kontrolünde ve hedef ile ilgili irtifa, kuyruk numarası, görev bilgilerinin toplanmasını sağlayacak.

ABD İsrail’e açık kod veriyordu



Bugüne dek yurt dışından “hazır alım” biçiminde tedarik edilen ve kapalı olarak gelen sistemde Türk Savaş Unsurları, NATO unsurlarının tamamıyla birlikte NATO’ya üye olmamasına rağmen İsrail’i de “dost unsur” olarak görüyordu. ABD, İsrail uçaklarına sözkonusu yazılımı açık kod olarak verdiği için, İsrail istediği değişikliği yapabiliyor ve Türkiye’nin elindeki yazılımı da görebiliyordu. Bu İsrail’i ABD kadar avantajlı duruma getiriyordu. Milli IFF’yle bu avantaj kırılmış oldu. Bu sistemin yazılımıyla ilgilenen 3 ASELSAN mühendisi geçen yıllarda şüpheli biçimde ölmüştü.

‘Dost’a istese de atış yapamıyor



Türk savaş uçakları ve gemileri, radarda dost unsur olarak görülen hedeflere istese de atış yapamıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Akdeniz’de daha sık görülecek Türk Deniz Kuvvetleri’nin dost/düşman ayrımı da yeni sistemle değişmiş oldu. ABD Patentli IFF Sistemi’nde “dost unsur” olarak görülen İsrail Güçleri; Milli IFF’de dost unsur olarak görülmüyor.

Sistemin çözülmesi çok güç



Rakiplerinden üstün özelliklere sahip olan Milli IFF’nin en önemli özelliği zaman bilgisinin kullanılması. Kripto birimi, zaman bilgisini kullanarak üretilen kripto verilerini belli aralıklarla değiştiriyor. Düşman unsur mevcut kriptoyu çözene kadar, uçak, gemi, denizaltılardaki kriptoların tamamı yenilenmiş oluyor.

Hepsi de ‘dost -düşman’ uzmanı



ASELSAN’da görev yapan 3 mühendisin birbiri ardına gerçekleşen şüpheli ölümü ‘intihar’ denilerek kapatılmıştı. Ancak, Gölcük Donanma Komutanlığı’nın zulasında ele geçirilen belgeler üzerine intihar denen olaylarla ilgili dosya yeniden açılmıştı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Veli Dalgalı, mühendislerin yakın arkadaşları, komşuları, ASELSAN çalışanı bazı askerler ve ailelerinin ifadelerini almıştı. ASELSAN’da Milli Tank Projesi üzerinde çalışan Hüseyin Başbilen, 7 Ağustos 2006’da boğazı ve bileği kesilmiş olarak aracının içinde bulunmuştu. Ardından 17 Ocak 2007’de Halim Ünal kafasına isabet eden tek kurşunla öldü. Dokuz gün sonra da Evrim Yançeken oturduğu binanın 6’ncı katından düşerek can verdi. ODTÜ mezunu üç genç mühendisin ortak özelliği uçaklar için dost-düşman tanıma sistemi üzerinde çalışmaları oldu.