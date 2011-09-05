-İsrail ekonomisinde Türkiye endişesi TEL AVİV (A.A) - 05.09.2011 - İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer, Türkiye ile ticari ilişkilerin bulunmamasının, İsrail için pahalıya mal olacağını söyledi. Uluslararası Para Fonunun eski Başkan Yardımcısı olan ve Türkiye'ye de bu görevi sırasında çokça gidip gelen Fischer, Tel Aviv'de düzenlenen Bölgesel Ekonomik İşbirliği ile ilgili uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son derece hızlı bir büyüme kaydettiğini ve büyümede İsrail'i geride bıraktığını vurguladı. Fischer, "Türkiye ekonomisi olağanüstü bir hızla büyüyor. Büyük girişimcilere, Avrupa eğitimli işgücüne sahipler. Türkiye bölgede çok büyük bir pazar ve önemli bir ihracatçı ülke olacak. Türkiye ile ticari ilişkilerin bulunmamasının sonuçları bize pahalıya mal olur" diye anlattı. Körfez ülkeleri de dahil bölge ülkeleri ekonomileri içinde, Türkiye'nin en önemli ülke olduğunun da altını çizen Fischer, Ortadoğu'da bölgesel iç ticaretin çok küçük olduğunu, bu ticaretin gelişmeye bile başlasa yine de küçük boyutlarda kalacağını ifade ederek, "Bizim bölgesel ticaretimiz halen çok fazla miktarda değil ama büyürse, bu da yararımıza olacaktır" diye konuştu. İsrail Merkez Bankası Başkanı, Filistin ekonomisinin, İsrail'inki ile kıyaslandığında oldukça küçük olduğunu ifade ederken de, Filistin ekonomisinin boyutunun yaklaşık 10 milyar dolar civarında iken, İsrail'inkini 220 milyar dolar olarak verdi. Bu veriler karşısında, Filistin ekonomisinde yaşananların İsrail için fazla önemli olmayacağını, ancak İsrail'in ekonomisinde yaşananların, Filistin için önemli olacağını da kaydetti. İki ülkenin ekonomilerinde entegrasyonun, geçmişte olduğu gibi, bugün de mümkün olduğunu söyledi; Filistin ekonomisinin bir kaç yıl önceki yüzde 15'lik büyümeyi yakalayamaması için bir neden bulunmadığını ifade etti. Filistin ekonomisinin iyi bir büyüme oranı yakalaması halinde, iki ülkenin ekonomileri arasındaki ilişkilere de etkisinin büyük olacağını belirten İsrail Merkez Bankası Başkanı, "Ancak, daha iyi ekonomik ilişkilerin, siyasi gelişmelerin yardımcısı olacağına inanmıyorum. Siyasi bağımsızlıktan yoksun bir halkın bedelinin ödenebileceği doğru değildir. Ama ekonomik büyüme, ilişkilerin istikrarı için için önemlidir" ifadelerini kullandı.