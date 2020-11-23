İsrail: Ekim ayında Türkiye'den dönenlerin yüzde 20'sinde Koronavirüs çıktı

T24 Dış Haberler
İsrail Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim-28 Ekim arasında Türkiye'den İsrail'e dönen 988 kişiden 197'sinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Jerusalem Post'un aktardığına göre, İsrail Sağlık Bakanlığı, ekim ayında Türkiye'den dönen İsraillilerin yüzde 20'sinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İsrail'de yurt dışına seyahat edenlerde enfeksiyon oranı sıralamasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi Bulgaristan ve ABD takip etti.
Gözlemciler, Ankara'nın kısmen hastalık belirtisi göstermeyen (asemptomatik) Covid-19 vakalarını bildirmeyi reddetmesi nedeniyle Türkiye'deki salgının kontrolden çıktığını belirtti