-İSRAİL DONANMASINA "HAREKETE GEÇİN" TALİMATI TEL AVİV (A.A) - 19.07.2011 - İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'ın, İsrail donanmasının Akdeniz'de durdurduğu Onur-El Karame gemisi için "harekete geçilmesi" talimatı verdiği bildirildi. Haaretz gazetesinin internet sitesine göre Gantz'ın emri, durdurulan ve Gazze rotasını değiştirmeleri istenen El Karame gemisindekilerin rotalarını değiştirmeyi kabul etmemelerinin ardından geldi. Gazze'ye Özgürlük Hareketi'nden verilen bilgiye göre, gemide 17 kişi var ve isimleri şöyle: Koordinatör Stephan Corriveau, İsveçli aktivist ve yazar, müzisyen, eski İsrail vatandaşı Dror Feiller, Fransız aktivistler Jerome Gleizes, Fransız Komünist Partisi üyesi Jacqueline Le Corre, eski Komünist Parti milletvekillerinden Jean Claude Lefort, Claude Leostic, Yamin Makri ve Thomas Sommer-Houdeville, Tunus'tan Omeyya Nao Naoufel Seddik, Yunanistan'dan Atina Teknik Üniversitesi profesörlerinden Vagelis Pissias, Haaretz gazetesi yazarlarından İsrailli Amira Hass, El Cezire televizyonu muhabir ve kameramanı Ayyche Derradji ile Stephane Fueda. Gemide kaptan Zacharia Stylianakis'in yanı sıra üç kişilik mürettebat bulunuyor.