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Dünya

İsrail donanması Gazze'yi bombaladı: 4 çocuk öldü

İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin Gazze'yi vurması sonucunda 4 çocuk hayatını kaybetti

16 Temmuz 2014 20:27

6 saat süren ateşkes sonrası İsrail saldırılarını artırırken, bugün Gazze sahilini vuran savaş gemileri, 4 çocuğun ölümüne neden oldu.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail donanmasından bir savaş gemisinin Gazze’de bir sahili vurması sınucu 4 çocuğun öldüğünü açıkladı. İsrail Ordu sözcüsü ise olayı araştırdıklarını bildirdi. 


İsrail'in, yıllardır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 208'e yükseldi. İsrail'in devam eden saldırılarında Han Yunus kentinde, Muhammed Ahvaj isimli 4 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.

 

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