İsrail doğal gazına kavuştu

İsrail, Akdeniz'de kurduğu ve ülkenin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığını azaltmasında büyük rol oynayacak Tamar kuyusundan çıkardığı doğal gazı, ilk kez borularla İsrail'e aktardı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, “Bu İsrail ekonomisi için önemli bir gündür. Özgürlük bayramında enerji bağımsızlığında önemli bir adım attık. Doğal gaz sektöründe son on yılda ilerleme kaydettik, bu tüm İsrail ve İsrail halkı için iyi olacak” dediği belirtildi.

Tamar kuyusunu işleten firmanın Genel Müdürü Yitzhak Tshuva ise çıkarılan doğal gazla elektrik üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 50 düşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Tamar gazının akışından dolayı firmayı tebrik etti. Peres İsrail Başhahamı Shloma Amar ile görüşmesi sırasında, “Doğal gazın Şabat günü akıtılması hataydı” diyerek Yahudilik değerlerinin korunması gerektiğini söyledi.

Peres doğal gaz akışının önemine de değinerek, doğal gazın gelecekte İsrail ekonomisi açısından büyük öneme sahip olacağına dikkati çekti.

İsrail çıkardığı gazın 2020 sonuna doğru bir bölümünü ihraç etmeyi planlarken, enerji uzmanları Akdeniz;de bulunan Tamar kuyusunun ülkenin 40 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını tahmin ediyor.