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İsrail devlet radyosu: 480 yolcu gözaltında

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından, gemideki yolculardan 480'inin gözaltında bulunduğu belirtildi.

01 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından, gemideki yolculardan 480'inin gözaltında bulunduğu belirtildi.

İsrail devlet radyosundaki haberde, 48 kişinin ise sınır dışı edilmek üzere olduğu ifade edildi.

Haberde, olay sırasında 6 İsrail askerinin yaralandığı belirtilirken 480 yolcunun Aşdod'da bir cezaevinde toplandığı, 48 kişinin de ülkelerine sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na götürüldüğü kaydedildi.

Haberde, Aşdod'da tutulan kişilerin gün içinde sorgulanacağı, İsrailli yetkililerin bu kişilerin serbest bırakılıp bırakılmayacaklarına ya da soruşturma açılıp açılmamasına karar vereceği de ifade edildi.

Bu arada, İsrailli Arapların İsrail'i protesto etmek için bugün geçerli olacak bir genel grev çağrısında bulunduğu, polisin de olası düzensizliklere karşı alarma geçirildiği belirtildi.


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