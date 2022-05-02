İsrail'den Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Hitler'in Yahudi kökenleri vardı" sözlerine kınama

T24 Dış Haberler

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenleri olduğu” yönündeki açıklamasını kınadı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçisi'yi çağırırken Moskova’dan özür talep edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Yahudi olmasının Ukrayna’daki Nazi faktörlerin olmadığı anlamına gelmediğini söylemiş, Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in de Yahudi kökeni olduğunu iddia etmişti.

Lavrov, Zelenski’nin Ukrayna’daki Nazi birliklerine “suç içeren” emirler vermeyi bırakarak barışı destekleyebileceğini söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un sözleri sonrası Rusya’nın İsrail Büyükelçisi’ni çağırdı ve açıklama talep etti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un “affedilemez, skandal bir açıklama” yaptığını söyledi. İsrail, Moskova’dan özür talep etti.