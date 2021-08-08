İsrail’den gelen yangın söndürme uçakları | Şirketler kimdi, bu operasyon hükûmete ne kadara mal oldu, kim aracı olmuş, ne kadar kazandı?

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, İsrail'den gelen yangın söndürme uçaklarının dosyasını irdeledi.

Yetkin yazısında, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail’den de iki uçağın söndürme çalışmalarına katılacağını duyurdu. “Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı” diye özellikle belirtti. Yani İsrail devleti olmamıştı Türkiye’ye yardım için İsrail şirketinden uçak kiralayan; bir Türk şirketi olmuştu." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

ODAŞ Enerji’nin sahibi Burak Altay ve İsrail’den Arad Holding’in sahibi Nimrod Arad’ın ortak girişimde bulunarak İsrail’in Chim-nir firmasından üç yangın söndürme uçağı kiralamış, uçaklar 7 mürettebatıyla birlikte İsrail’den yola çıkmıştı. Chim-Nir, 1991 yılında havayolu taşımacılığı ve havacılık hizmetleri amacıyla kurulmuş, ama 2019’da hava taşımacılığı faaliyetine son vermiş bir şirketti. İsrail hükümetinin de gerektiğinde yangın söndürme ve zirai ilaçlama hizmetini ondan aldığı bir şirketti.

Aslına bakarsanız, ODAŞ ve Arad Holding’in İsrail’in doğal gaz ve diğer enerji işleri konusunda ortaklıkları vardı. Burak Altay’ın (Korkut Özal’ın oğlu, Turgut Özal’ın yeğeni Abdülkadir Bahattin Özal ile birlikte yönettikleri) ODAŞ ağırlıkla enerji ve madencilik işindeydi. Nimrod Arad’ın şirket merkezi Tel-Aviv’de olmakla beraber, LinkedIn sayfasına İstanbul olarak da görünüyordu. Enerji, inşaat ve kriptopara gibi alanlarda çalışan Arad Holding’in internet sayfasında amaçları arasında Türkiye-İsrail ilişkilerini geliştirmek görülüyor.

Altay da Türker de özel olarak İsrail’e yönelmediklerini özellikle söylüyor. Türker, ABD, İngiltere, İspanya, Portekiz’de de uçak aradıklarını söyledi. Ama Altay’ın Arad bağlantısı sonuç vermiş, o nedenle İsrail’den kiralamışlar. Verdikleri bilgi bu. Türker, “Keşke mesela Portekiz’den alabilseydik bu tartışma çıkmazdı” dedi.

Altay, “Hiç kazanmadık, tamamını cebimizden verdik, devlete bir kuruş yükü olmadı” diyor, Türker doğruluyor. “Tamamını ODAŞ olarak bir ödedik” diyor Altay, “Ama iş dünyasından çok destek vardı, pek çok iş insanı katkıda bulunmaya hazırdı”.