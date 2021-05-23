İsrail’den 3 ülkeye seyahat yasağı

İsrail, Koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında, Rusya, Arjantin ve Seyşeller’e seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

İsrail daha önce, Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail’de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmalarının gerektiği öğrenildi.

Bakanlık, halka gerekli olmadığı sürece yurt dışına gitmemelerini tavsiye ederken, aşılanmış ve taburcu olanlar dahil olmak üzere İsrail’e seyahat eden bütün yolcuların zorunlu karantinaya girmelerinin altını çizdi.