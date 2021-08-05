İsrail'de üçüncü doz aşısını yaptırmayan 60 yaş üstüne uyarı: Kapalı alanlara girmeyin, torunlarınızı uzaktan görün

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, artan Koronavirüs vakaları ve Delta varyantına karşı üçüncü doz Koronavirüs aşısını yaptırmayan 60 yaş üstünün büyük risk altında olduğunu söyledi.

CNN’de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından kaydedilen bir ses kaydında, gelecek iki üç hafta boyunca Koronavirüs’e karşı üçüncü doz aşısını yaptırmayan 60 yaş ve üstünün son beş günde üçüncü dozunu olanlara göre altı kat daha fazla enfekte olma riski taşıdığını söyledi.

Bennett, 60 yaş üstünün üçüncü doz olana kadar “aşırı dikkatli” olması gerektiğini söyleyerek kalabalık yerlere gitmemeleri, torunlarını uzaktan ve maskeli görmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail’de Delta varyantı nedeniyle yeni bir Koronavirüs dalgası yaşanıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı son olarak 24 saatte 3 bin 430 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Uzmanlar, artan vakalara rağmen aşılar sayesinde pozitif test oranının geçmişe göre düşük olduğunu söylüyor.