İsrail'de nüfusun yaklaşık %12'sine Koronavirüs aşısı yapıldı

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İsrail, 1 milyondan fazla vatandaşını Koronavirüs'e karşı aşılayarak mevcut olarak dünyada en yüksek aşılanma oranına sahip ülke oldu.

Oxford Üniversitesi'nin takip sitesinde göre İsrail nüfusunun %11.55'ini aşıladı. İsrail'i %3.49 ile Bahreyn ve %1.47 ile Birleşik Krallık takip ediyor.

Site, aşıların ilk dozunu alan vatandaşları aşılanmış sayıyor. Koronavirüs aşılarının çoğu iki doz halinde yapılıyor.

ABD, aşılama takviminde hedeflediğinin gerisinde kaldı. Washington 2020'nin sonuna kadar 20 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapılmasını hedefliyordu. Ülkede 30 Aralık itibariyle sadece 2.78 milyon kişi aşılandı.

İsrail, aşılama kampanyasına 19 Aralık 2020'de başladı ve günde yaklaşık 150 bin kişiye aşı yapıldı. Ülkede 60 yaş üzeri vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve risk grubundakilere öncelik verildi. İsrail, Pfizer/BioNTech aşısı kullanıyor.