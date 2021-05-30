Netanyahu'nun, Yeni Umut Partisi lideri Saar'a dönüşümlü başbakanlık teklifi reddedildi

İsrail'de hükûmet kurma krizinde New Hope (Yeni Umut) Partisi lideri Gideon Sa'ar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in de dâhil olacağı üçlü dönüşümlü başbakanlık teklifini reddetti.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Likud partisi, dün akşam New Hope lideri Sa'ar ile konuştu. Likud'un teklifinde Sa'ar'ın 15 ay, Netanyahu'nun 2 yıl ve kalan sürede de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in başbakanlığı yürütmesi sunuldu.

Sa'ar Twitter'dan teklife yanıtını şöyle verdi: "Netanyahu'yu değiştirmek konusunda duruşumuz ve taahhüdümüz yerinde duruyor. Buna bağlı hareket ettirmeyi sürdüreceğiz"

Bugün, İsrail'de 12 yıl süren Netanyahu iktidarının sonu olabileceği şeklinde değerlendirilen bir koalisyon görüşmesi bekleniyor. Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükûmeti için görüşmesi bekleniyor. Bennett, sabah 10.00 saatlerinde planlanan görüşmeyi, öğleden sonraya erteledi. Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.

TIKLAYIN - İsrail'de Yamina lideri Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor