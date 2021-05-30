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Dünya

Netanyahu'nun, Yeni Umut Partisi lideri Saar'a dönüşümlü başbakanlık teklifi reddedildi

30 Mayıs 2021 11:27

İsrail'de hükûmet kurma krizinde New Hope (Yeni Umut) Partisi lideri Gideon Sa'ar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in de dâhil olacağı üçlü dönüşümlü başbakanlık teklifini reddetti. 

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Likud partisi, dün akşam New Hope lideri Sa'ar ile konuştu. Likud'un teklifinde Sa'ar'ın 15 ay, Netanyahu'nun 2 yıl ve kalan sürede de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in başbakanlığı yürütmesi sunuldu. 

Sa'ar Twitter'dan teklife yanıtını şöyle verdi: "Netanyahu'yu değiştirmek konusunda duruşumuz ve taahhüdümüz yerinde duruyor. Buna bağlı hareket ettirmeyi sürdüreceğiz" 

Bugün, İsrail'de 12 yıl süren Netanyahu iktidarının sonu olabileceği şeklinde değerlendirilen bir koalisyon görüşmesi bekleniyor. Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükûmeti için görüşmesi bekleniyor. Bennett, sabah 10.00 saatlerinde planlanan görüşmeyi, öğleden sonraya erteledi. Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.

TIKLAYIN - İsrail'de Yamina lideri Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor

İsrail'de hükûmet kurma krizi

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükûmetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükûmetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükûmetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

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