İsrail'de Koronavirüs zamanı faturalarını ödeyemeyen bir kadının borçları iptal edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde faturalarını ödemekte zorlanan bir kadının borçlarını iptal etti.

İkisi engelli üç çocuk annesi olan ve aile içi şiddetten kurtulan kadın, binlerce İsrail Şekelini bulan borçları yüzünden evinden atılma tehlikesi altındaydı.

Ülkede ilk defa böyle bir karar alındı.

Öte yandan ikinci defa sokak kısıtlamalarına giren ülkede rekor sayıda Koronavirüs vakası kaydediliyor. Çarşamba günü ülkede 9 bin yeni vaka ortaya çıktı.