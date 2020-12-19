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Dünya

İsrail'de ilk Covid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya ve Sağlık Bakanı'na yapıldı

19 Aralık 2020 22:15

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

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