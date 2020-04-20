İsrail'de hükümet krizi sona erdi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve siyasi rakibi Benny Gantz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası 'acil birlik hükümeti' kurmak üzere bir anlaşmaya imza attılar.

İsrail'de 1 yıldan fazla süredir yaşanan hükümet krizini sonlandıran anlaşmaya göre, iki siyasetçi dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturacak. İlk olarak Netanyahu'nun göreve başlayacağı açıklandı.

Bu gelişme ile 1 yıldan fazla süren ve 3 erken seçime neden olan hükümet krizi varılan anlaşma ile sona erdi

Yetkililer, karar sonrası yapılan açıklamada kurulan acil birlik hükümetinde Netanyahu ve Gantz’ın dönüşümlü olarak görev alacaklarını aktarırken, ilk 2 yıl Netanyahu’nun başbakanlık görevini üstlenirken, Gantz’ın başbakan yardımcısı olarak görev alacağını ifade etti.

İki siyasetçiye de İsrail halkı tarafından, dördüncü bir seçime gitmeden koalisyon kurma çağrıları yapılıyordu.

İsrail’de son seçim 2 Mart tarihinde yapılırken, seçimde Netanyahu'nun partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamladı. Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 sandalyeyle ikinci oldu.

Ülkede, 13 bin 654 kişi Koronavirüs pozitif olarak kaydedildi, Covid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti. 150 kişinin de yoğun bakımda kritik durumda olduğu bildiriliyor.