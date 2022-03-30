İsrail'de, Filistinli bir saldırgan ateş açtı: 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Tel Aviv şehrinin doğusunda, Ortodoks bir şehir olan Bnei Brak'ta, Salı günü geç saatlerde motosiklet kullanan silahlı bir saldırganın ateş açması sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği; saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Kızılkalkan (Magen David Adom) sağlık görevlisi, beş kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Polis, olay yerine gelen ve saldırganı etkisiz hale getiren bir polis memurunun da hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yaptı ve Çarşamba günü Güvenlik Kabinesi toplantısını planladı. İsrail'in 'kanlı bir Arap terörü' ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Bennett, azim ve inatla savaşacağına söz verdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; İsrail güvenlik güçlerinin, 'ülkede güvenliği sağlamak' ve 'sivillere güven hissini geri verebilmek' için tüm imkanlarıyla çalışacaklarını söyledi.

Batı Şeria'da gerçekleşen saldırıyı kınayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise; İsrailli veya Filistinli sivillerin öldürülmesinin "yalnızca durumun daha da kötüleşmesine ve istikrarsızlığa yol açacağını" ifade etti.

Mısır, Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD de saldırıları kınadı.

İsrail'de, IŞİD'den esinlenerek gerçekleştirilen 3. saldırı

AP'de yer alan habere göre; İsrail medyası, saldırganın Batı Şeria'dan bir Filistinli olduğunu ve Ramazan ayı öncesinde saldırı düzenleyen üçüncü Arap saldırgan olduğunu bildirdi. Polis, şüpheli hakkında bilgi vermedi.

Radikal islamcı terör örgütü IŞİD'den esinlenerek, İsrail'deki Arap vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen iki saldırı, vatandaşların güvenlik endişelerini artırdı.

Saldırıların organize olup olmadığı ve saldırganların belirli bir grubun üyesi olup olmadığı İsrail makamları tarafından henüz belirlenmezken; İsrail ordusu, Batı Şeria'ya ek asker konuşlandıracağını duyurdu.

Hiçbir grup, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi

Hiçbir Filistinli grup, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. İslamcı militan grup Hamas, saldırıyı 'kahramanca bir operasyon' olarak nitelendirerek övdü, ancak sorumluluğu üstlenmedi.

İsrail güvenlik yetkilileri, Salı günü erken saatlerde, IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelendikleri en az 12 kişinin evine baskın düzenledi; 2 kişi tutuklandı.