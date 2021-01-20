İsrail'de erken seçimler, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelenebilir

İsrail Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kisch, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında azalma olmazsa, erken seçimin planlandığı gibi Mart ayında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir yorum yapamayacağını söyledi. Kisch, "Bizim Seçim Komitesi'ne tavsiyemiz, enfeksiyon oranı düşene kadar seçimin bir ay ertelenmesi" dedi.

103 FM radyosuna konuşan Kisch, 23 Mart'taki seçimlerin ertelenmesi gerekebileceğini söyledi. Seçimleri erteleme yetkisine sahip tek kurumun Merkez Seçim Kurulu olduğunu sözlerine ekleyen Kisch, "Sağlık Bakanlığı bu konuda onlara bağlı" dedi.

Başbakan Benjamin Netanyahu ise, "Bunu hiç konuşmadık. Seçim günü için bir tarih var ve Likud bunun için hazırlanıyor" dedi.

2020 bütçesi meclisten geçmemişti

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle ülkede yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçirilmesini isterken Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti. İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması aralık ayına ertelenmişti.

23 Aralık'ta da sonuç alınamayınca ülkenin erken seçime gideceği belirtilmişti.