İsrail'de dünyanın en pahalı Koronavirüs maskesi yapılıyor

İsrailli bir mücevher şirketi, 1,5 milyon dolar fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı Koronavirüs maskesini üretiyor. Söz konusu şirketin sahibi ve maskenin tasarımcısı Isaac Levy, 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla kaplanmış, 18 ayar beyaz altından oluşan maskenin N99 maske tipi olacağını söyledi

AP'nin haberine göre, Mücevherci Isaac Levy, dünyanın en pahalı Koronavirüs maskesini ürettiklerini açıkladı.

Maskenin kaplamasında altın ve elmas kullandıklarını belirten Levy, müşterinin talebi üzerine Koronavirüs maskesinin, 18 ayar beyaz altın ve 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla süslenmesine karar verdiklerini ifade etti.

Söz konusu maskenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Yvel, alıcının ABD'de yaşayan Çinli bir iş insanı olduğunu söyledi, ancak ismini vermeyi reddetti.