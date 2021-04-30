İsrail'de dini kutlamada izdiham çıktı; aralarında çocuklar da olan 44 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'de dini bir bayram kutlaması için yapılan toplanmada çıkan izdihamda yaklaşık 44 kişi hayatını kaybetti.

Meron'da yapılan Lag BaOmer kutlamalarına çok ciddi bir katılım oldu. İsrail'in gönüllü ambulans servisinin direktörü Eli Beer, olay yerine gittiğinde "şoke olduğunu" söyledi. Meron'daki kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Olayda hayatını kaybeden çocuklar da olduğunu belirten Beer, "Maalesef olay yerinde ezilen, çocuklar vardı. Onlara kalp masajı uyguladık. Bazılarını kurtarabildik" dedi.

Haaretz'in aktardığına göre olayda 44 kişi hayatını kaybetti ve İsrail ambulans servisinden Magen David Adom, yaklaşık 150 tane yaralı olduğunu belirtti. Adom bunlardan bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Polis, izdiham başlayınca halkı yönlendirebilmek için ana kapıyı kapattı. Meron'u boşaltmak için tren seferleri eklendiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Meron'da ciddi bir felaket yaşandı" dedi ve, "Yaralananların iyileşmesi için hepimiz dua ediyoruz. Bölgedeki yardım ekiplerinin güçlendirilmesini istiyorum" diye devam etti.

Lag BaOmer'de, tarihteki en büyük Tora bilginlerinden kabul edilen Rabbi Akiva'nın 24 bin öğrencisini öldüren salgın hastalığın ortadan kalkması kutlanıyor.