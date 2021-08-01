İsrail'de artan vakalar maske ve aşı için yeni kısıtlamalar getirdi; protestocular sokağa çıktı

İsrail’da yüzlerce kişi Tel Aviv kentinde, artan vakalara karşı alınan yeni kısıtlamalara karşı sokağa çıktı.

İsrail Sağlık Bakanlığı dün, mart ayından bu yana en yüksek Koronavirüs vakasını duyurarak 2 bin 435 vaka kaydetti. Hastaneye başvuranların sayısı ise nisandan bu yana en yüksek çıkarak 326 oldu.

İsrail’de yaşlı vatandaşlar için üçüncü Koronavirüs aşısı uygulaması başlarken kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi. Fransa, Yunanistan, İtalya gibi spor salonu, restoran, otel gibi kapalı alanlara girişte aşı kontrolü için “Yeşil Geçiş” uygulaması devreye sokuldu.

Cumartesi günü sokağa çıkan protestocular Koronavirüs aşılarına ve kısıtlamalara tepki gösterdi. Bir protestocu, Koronavirüs aşısını Nazilere benzeten bir pankart taşıdı.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, kamu sağlığı ve geçim arasında bir denge kurmayı amaçladıklarını söyleyerek “Ekonomi açık kalmalı. Bir kapanma uygulamak istemiyoruz. Her şeye karşı kapanmadan kaçınmak istiyoruz. Her şey açık kalmalı ancak maskelere ve aşılara ihtiyacımız var” dedi.

İsrail’in 9.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ına Koronavirüs aısı yapıldı. Öte yandan yaklaşık 1 milyon İsraillinin hâlâ aşıya karşı olduğu biliniyor.