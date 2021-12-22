İsrail'de risk grubundaki kişiler için dördüncü doz Covid aşısı uygulaması başladı

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İsrail, ülkenin Koronavirüs uzmanları panelinin de önerisiyile 60 yaş üstü, sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi baskılanan kişiler için dördüncü doz Covid-19 aşısının uygulanacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada üçüncü dozundan en az dört ay geçen kişilerin dördüncü doz aşı için uygun hale geleceği belirtildi.

İsrail’de hükümete tavsiyeleride bulunan bilim panelinin üyelerinden biri, dördüncü doz kararının “kolay olmadığını” söyledi. Profesör Galia Rahav “Elimizde bağışıklık seviyesine ilişkin yeterli veri yok ancak diğer yandan diğer dünyadan çok korkutucu veriler geliyor. Böyle durumlarda hızlı hareket edersiniz yoksa treni kaçırırsınız” dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, “İsrail halkı dünyada üçüncü dozu alan ilk oldu şimdi de dördüncü dozda öncülük edeceğiz” dedi.