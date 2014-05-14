Cumhurbaşkanı'ndan Abdullah Gül’e mektup

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Soma'daki maden faciasına dünya liderlerinden de tepkiler geliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Soma’daki faciayla ilgili mevkidaşı Abdullah Gül’e taziye mektubu yolladı.

Gönderilen mektupta, “Manisa’da yaşanan trajik kaza nedeniyle ülkenize benim ve İsrail halkının en derin taziyelerimi iletmek isterim. Masum insanların çalışırken hayatlarını kaybetmesiyle büyük şok içindeyiz. Düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte” denildi.

İsrail’den yardım teklifi

Türkiye’ye yardım teklifinde de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı, mektubunu “Kurbanlar, aileleri, hâlâ madende mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yaralıların tamamen iyileşmesi için dua ediyoruz. Lütfen İsrail halkının ve benim içten sempatimizi kabul edin” diyerek bitirdi.