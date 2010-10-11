-İSRAİL ÇEKİLME KARARLARINI REFERANDUMA SUNACAK TEL AVİV (A.A) - 11.10.2010 - İsrail'de Bakanlar Komisyonu, topraklardan çekilme konusunda hükümetin alacağı her kararın referanduma sunulmasını öngören yasa önerisini kabul etti. Komisyonun bu kararıyla İsrail hükümetinin Golan Tepeleri veya Doğu Kudüs'ten çekilmesini öngören olası kararları, meclis tarafından kabul edilse bile halkın onayına sunulacak. 7 kişilik komisyonda oy çokluğu ile kabul edilen öneri, böyle bir kararın hükümet tarafından onaylanması halinde meclisten 120 milletvekilinin en az yarısının oyunu alarak geçmesini öngörüyor. Söz konusu yasa önerisine göre, ileride yapılacak barış anlaşmaları çerçevesinde İsrail hükümetinin, ilhak edilen Golan Tepeleri veya Doğu Kudüs gibi yerlerden çekilmeye evet demesi halinde, bu karar öncelikle meclise getirilecek. Söz konusu kararın meclisten geçmesi durumunda da 180 gün içinde referanduma gidilecek.