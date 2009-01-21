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Dünya

İsrail çekilince Hamas, El Fetih avına çıktı

İsrail 22 günlük işgal ve tek taraflı ateşkesinin ardından Gazze Şeridi'nde başlatılan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu

21 Ocak 2009 02:00

* İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 22 günlük işgal ve tek taraflı ateşkesinin ardından Gazze Şeridi'nde başlatılan çekilme sürecinin tamamlandığı belirtildi. 

* İsrail yönetiminin, yeni ABD Başkanı'na bir iyi niyet jesti olarak Gazze'den tamamen çekilmeyi planladığı yorumları yapılmıştı

* İsrail'in çekilmesinin ardından Hamas, Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele almaya ve şüpheli gördüğü "işbirlikçileri" aramaya başladığını bildirdi.

İsrail'den Obama'ya 'çekilme' kıyağı

Ordu sözcüsü, bu sabah İsrail Savunma Güçleri askerlerinin sonuncusunun da Gazze Şeridi'nden ayrıldığını, askerlerin Gazze Şeridi'nin dışında konuşlandığını ve herhangi bir olay çıkması olasılığına karşı hazır beklediğini kaydetti.

 İsrail'in 22 gün süreyle Gazze şeridi'nde sürdürdüğü operasyonda çoğu çocuk ve kadın 1300 dolayında Filistinli ölmüş, 5 bin 500 dolayında Filistinli de yaralanmıştı.

Hamas - El Fetih kapışması yeniden

Bu arada Hamas, Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele almaya ve şüpheli gördüğü "işbirlikçileri" aramaya başladığını bildirdi.

Hamas'ın İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ehab el Gsayin, El Fetih üyelerinin isimlerini vermeksizin, "İç güvenlik kurumuna işbirlikçilerini yakalama ve cezalandırma talimatı verildi. Savaşçılar hakkında işgalciye bilgi vererek direnişe darbe vurmaya çalışan onlarca işbirlikçi yakalandı" dedi.

Gazze'de El Fetih'in yayınladığı bir bildiride ise Gazze'de savaş sona erdiğinden beri Hamas militanlarının El Fetih mensuplarına bir dizi saldırıda bulunduğu belirtildi ve bu saldırılar arasında "El Fetih üyelerinin ayaklarından vurulması, vahşice infaz ve cesetleri enkaza atmanın" bulunduğu öne sürüldü.

Bu suçlamaları reddeden Gsayin, sadece İsrail ile işbirliği yapanların peşinde olunduğunu belirterek, "Bu, El Fetih'in hep aynı yalanları ve temelsiz suçlamaları. Aynı zamanda zaferin ışığını ve düşmanın kendilerini iktidara yeniden taşımak için hiçbir şey yapamamasından duydukları hayal kırıklığını gölgeleme girişimi" diye konuştu.

Gazze sakinleri de savaş sırasında kimliği belirsiz kişilerce bazı şüpheli işbirlikçilerin öldürüldüğünü söylediler.

Hamas, El Fetih'i, Gazze'de iktidarı yeniden ele almak için İsrail ile işbirliği yapmak, El Fetih de Hamas'ı roket saldırılarıyla İsrail'i kışkırtmakla suçluyor.

Bu arada, Hamas yönetimi İsrail'in saldırısından kurtulan Eğitim Bakanlığında birçok çalışanın işlerine döndüğünü, binaları yıkılan bakanlıkların mensuplarının da diğer binalarda çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Gazze'de üniformalı polislerin de sokaktaki yerlerini aldığı bildiriliyor. Hamas, saldırıda 230 polin öldüğünü bildirmişti.

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