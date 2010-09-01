İsrail Büyükelçisi bu seferki iftara davet edildi

T24- Daha önce AKP'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine davet edilmeyen İsrail Büyükelçisi Gabby Levy, bu kez Dışişleri Bakanlığı'nın Pakistan'a yardım kampanyasının ilk ayağını oluşturan iftar yemeğine davet edildi.





Dışişleri Bakanlığı, sel felaketinin vurduğu Pakistan için yardım kampanyası düzenleyecek.



7 Eylül'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşinin himayesinde düzenlenecek iftar etkinliğiyle başlatılacak kampanyanın temasının, ‘Gözyaşları sel olmasın’ olduğu belirtildi.



Kampanya çerçevesinde, kişisel ve kurumsal bazda bağış toplanması, Türkiye'nin dış temsilcilikleri aracılığıyla yurtdışında kermes ve konser gibi kültürel ve sportif etkinlikler düzenleneceke.





Levy de davet edildi



Etkinliğe, İsrail Büyükelçisi Gabby Levy de davet edildi.



AK Parti'nin yabancı misyon temsilcilerine verilen iftar yemeğine çağırmadığı İsrail Büyükelçisi Levy'nin Davutoğlu ve eşinden gelen davete olumlu yanıt vermesi bekleniyor.



