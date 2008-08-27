İsrail bu trajediyi konuşuyor

İsrail, bir haftadır, önce kayıp olduğu, daha sonra yapılan soruşturmalarda, büyükbabası tarafından öldürüldüğü itiraf edilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğuyla ilgili trajediye kilitlendi. Küçük kızı "kazaen" öldürdükten sonra valize koyup nehre attığını söyleyen büyükbaba ve anne gözaltına alınırken, polis, nehirde çocuğun cesedini arıyor.



Görsel ve yazılı İsrail basınının manşetlerine taşınan olay, tüm İsrail'i üzüntüye boğdu. Olayın karmaşıklığı ve Rose (Gül) adlı 4 yaşındaki küçük kızın kısa süreli hazin hayatı, gelişmeleri izleyenlerin gözünü yaşartıyor.



Olay bir hafta kadar önce, Netanya'da bir kız çocuğunun kayıp olduğu haberleriyle gündeme geldi. Herkesi şoke eden cinayetin üzerindeki sır perdesi de küçük kızın annesi ve büyükbabasının polis tarafından gözaltına alınmasıyla kısmen aralanmaya başladı.



Yayın yasağı kaldırıldı



Küçük kızı öldürdüğünü itiraf eden büyükbabaya olay yerinde tatbikat yaptırılırken, büyükbaba, cinayetin kazaen olduğunu ve küçük kızın cesedini Tel Aviv'de Yarkon nehrine attığını söyledi.



Polisin soruşturmayla ilgili yayın yasağı da olayla ilgili gelişmelerin bir Fransız gazetesinde yayınlanmasının ardından kaldırıldı.Ölümü basın tarafından "ülke tarihinin herkesi acıya boğan cinayeti" olarak nitelendirilen küçük kızın hayat hikayesinin de acı dolu olduğu belirtiliyor.



Kayınpederinden 2 çocuğu oldu



İsrail basınına göre 6 yıl kadar önce Tel Aviv'in kuzeyindeki kıyı kentlerinden Netanyalı Binyamin Pizem, 23 yaşındaki Fransız vatandaşı Marie Charlotte-Renault ile tanışarak evlendi ve çiftin Rose adını verdikleri bir çocuğu oldu. Çiftin zamanla araları bozuldu ve boşandılar. Marie İsrail'de; baba ise kızı Rose ile birlikte Fransa'da

kaldı.



Boşandıktan sonra Marie, Rose'un büyükbabası ve aynı zamanda eski kayınpederi olan 45 yaşındaki Roni Ron ile ilişkiye girdi ve 2 kızları oldu. Bu arada Rose'un Fransa'da hastaneye kaldırıldığını öğrenen ve çocuğa şiddet uygulandığından şüphelenen anne Marie, Rose'u 2007'nin aralık ayında İsrail'e getirtti. Bu tarihten 5 ay sonra mayıs ayında ise Rose kayıplara karıştı, ancak kimse polise bu konuda bilgi vermedi.



Büyük ninenin şüphesi



Roni Ron'un 67 yaşındaki annesi Vivian, torununun çocuğundan haber alamayınca, oğluna Rose'un nerede olduğunu sordu ve "yatılı okula gönderildiği" cevabını aldı. Ancak bu cevap şüphelerini gidermedi ve yaşlı kadın, Çocukları Koruma

Ulusal Konseyine başvurarak, Rose hakkında yeterli cevap alamadığını bildirdi. Olay Netanya polisine aksettirildi ve bu çerçevede soruşturma da başlatıldı.



Arabada tokat atmış



Polis, bunun üzerine çifti yaşadıkları evde sorgulamaya başladı, çocuğun annesi ile büyükbabası, birbirleriyle çelişen ifadeler verdiler. Bunun üzerine olay, bölge polisinden Merkez Polis birimine aktarıldı, polis çocuğun annesini ve büyükbabayı gözaltına aldı. Sonunda büyükbaba Roni Ron, dedektiflere, 3 ay kadar önce, Rose ile birlikte arabayla eve dönerken, küçük kızın oturduğu arka koltukta ağladığını, bağırdığını, bunun üzerine kıza bir tokat attığını ve sonrasında Rose'un sessiz oturduğunu anlattı.



Bavula koyup nehre fırlattı



Ron'un ifadesine göre, küçük kızın başının hareketsiz olduğunu gören büyükbaba, arabayı durdurduğunda küçük kızın öldüğünü fark etti. Bunun üzerine kızı otomobilin bagajına koyan büyükbaba, cesedi de bir bavula koyarak Yarkon nehrine attığını söyledi. Olaydan çok üzüntü duyduğunu ve kendini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen büyükbaba, küçük kızın affını dilemek üzere Yarkon nehrine gittiğini de anlattı.



Anne de cinayete yardım mı etti?



Anneyi de sorgulayan polis, kadının, eşinin kendisine kızını Fransa'ya gönderdiğini söylediğini aktardı. Kadın, eşine inandığını ve bu konuda bir soru sormadığını da kaydetti. Ancak polis, annenin bir süre önce kocasının bir arkadaşına telefon ederek, "5 yaşında bir çocuğa ihtiyacım var... Aksi halde arkadaşınız, yıllarca kalmak üzere cezaevine gönderilecek" dediğini ortaya çıkardı.



Polis, ifadelerin aksine, çocuğun tasarlanarak öldürüldüğü, annenin de büyükbabaya yardımcı olduğu şüphesini taşıyor. Çocuğun babası Binyamin Pizem ise önce babasının böyle bir şey yapacağını düşünmediğini, ancak şimdi buna ikna olduğunu söyledi. İsrail polisi, onlarca gönüllü ve profesyonel balık adamları ve robotların yardımıyla karış karış Yarkon nehrinde küçük kızın cesedini arıyor. (AA)