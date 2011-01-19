-İSRAİL BREZİLYA'YA İNSANSIZ UÇAK SATACAK KUDÜS (A.A) - 19.01.2011 - İsrail'in Brezilya'ya insansız uçak satacağı bildirildi. İsrailli silah üreticisi Elbit Systems, Brezilya Hava Kuvvetlerine Hermes 450 tipi gözetleme amaçlı insansız uçak satılacağını açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Hermes 450'lerin Elbit Systems'ın Brezilya'daki kolu Aeroeletronica Ltd tarafından temin edileceği kaydedildi. Brezilya Hava Kuvvetlerinin seçiminden "gurur duyulduğu" ifade edilen açıklamada, kaç adet uçak satılacağı ya da satışın mali tutarı belirtilmedi.