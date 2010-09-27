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Dünya

İSRAİL, BM'DEN SORUŞTURMAYA SON VERMESİNİ İSTEDİ CENEVRE (A.A)

27 Eylül 2010 18:54

-İSRAİL, BM'DEN SORUŞTURMAYA SON VERMESİNİ İSTEDİ CENEVRE (A.A) - 27.09.2010 - İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, "saplantı derecesinde taraflı" olduğu iddiasıyla, 2008-2009 Gazze saldırısıyla ilgili soruşturmaya son vermesi çağrısında bulundu. Konseyin saldırıyla ilgili BM uzmanlarının raporunun tartışıldığı oturumuna katılan Arap ve İslam ülkeleriyse, bölgedeki saldırgan tutumunu değiştirmesi için İsrail üzerindeki baskının sürdürülmesini istediler. İsrail Büyükelçisi Aharon Leşno Yaar, Konseyin tutumunun "devamlı tek taraflı, saplantı derecesinde taraflı olduğunu" belirterek, İsrail'in vatandaşlarını korumak için attığı adımların gözönüne alınmadığını iddia etti. Leşno Yaar, İsrail'in kendi soruşturmasını başlattığını ifade ederek, bu çerçevede Konseyin bu konudaki faaliyetine son vermesini istedi. İsrail'in Hamas'ı bahane ederek yaptığı Gazze saldırısında 1400'den fazla Filistinli ve 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.  BM'nin geçen hafta yayımlanan raporunda İsrail, araştırma heyetiyle işbirliği yapmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

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