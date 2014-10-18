"İsrail BM'de Türkiye'yi 'teröre destek veren ülke' diyerek lobi yaptı"

2015-2016 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği için önceki gün yapılan seçim öncesinde 140 ülke Türkiye’ye oy vereceğine dair söz verdi. Ancak son oylamada 60 oy çıktı. Ankara’ya göre, ayrıca İsrail de, Türkiye’yi “teröre destek veren ülke” diye tanımlayarak yoğun bir karşı propaganda yürüttü. Oylama öncesi lobi çalışmalarına katılan bir yetkili, yardım yapılan ülkelerden Türkiye’ye yeterince oy çıkmamasını “Yaptıklarımız, yapacaklarımız helali hoş olsun” diye değerlendirdi.

Türkiye'nin söz verildiği halde oy alamaması Şener Şen'in başrolünde oynadığı “Züğürt Ağa” filmini akıllara getirdi. Filmde Şener Şen'in canlandırdığı Haraptar köyünün Züğürt Ağa'sı seçimler için köylülerden söz almış fakat seçim sonucunda desteklediği aday sadece 1 oy alabilmişti.

Uğur Ergan’ın Hürriyet’teki haberine göre, 2015-2016 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için önceki gün yapılan seçimde Türkiye’nin 60 oy alarak hüsrana uğramasında, Mısır ve Suudi Arabistan’ın yaptığı lobi faaliyetlerinin önemli rol oynadığı iddia edildi. Oylama öncesi lobi çalışmalarına katılan bir yetkili, “İslam ülkelerinden Türkiye’ye yeterince oy çıkmadı” yorumlarıyla ilgili “Yaptıklarımız, yapacaklarımız helali hoş olsun” dedi.

Türkiye’nin, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karşı çıktığı Müslüman Kardeşlere verdiği desteğin, Suriye ve Irak politikalarının, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede istenilen düzeyde katkı sağlamaya yanaşmamasının, Birleşmiş Milletler’deki başarısızlıkta etkili olduğu belirtildi.

Türkiye, 2015-2016 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan seçimde İspanya karşısında üçüncü turda 193 üyeden sadece 60 oy alabilmişti. Oysa oylama öncesinde yaklaşık 140 ülkeden destek bekleniyordu.

Yetkililer, bu beklentinin çoğunluğu İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği üye ve bazı ada ülkeleriyle yapılmış karşılıklı destek ve dayanışma sözleşmelerinden kaynaklandığını söylediler. Bu sözleşmelere göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), birçok fakir ve gelişmekte olan ülkeye yardımda bulundu, bulunmaya da devam edecek.

Türkiye’nin, bazı İslam ülkelerine din eğitimi konusunda destek vermeyi taahhüt ettiği de bildirildi. BM Genel Kurulu’nda yapılan önceki günkü oylamada Türkiye, ‘Batı Avrupa ve Diğerleri’ Grubu’nda; Yeni Zelanda ve İspanya’ya karşı yarıştı. Bu gruptan iki üye seçilecekti. Yeni Zelanda ilk turda 145 oyla seçildi. İkinci turda ise Türkiye 73, İspanya 121 oy aldı. Ancak seçilmek için gereken 129 oy toplanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda İspanya 132 oy, Türkiye ise 60 oy aldı. Oysa 2008 yılındaki oylamada Türkiye 151 ülkeden destek bulmuştu. O oylama öncesinde Türkiye yoksul ülkelere, elektrik üretimi için basit jeneratör, deniz motoru, oyuncak, ders malzemeleri bağışında bulunmuş, bu defa ise ‘rüşvet gibi algılanır’ diye böyle bir girişimde bulunmamıştı.

Helali hoş olsun

Ankara’ya göre oy konusunda destek açıklamalarına rağmen özellikle Suudi Arabistan ve BAE, fakir ülkelere para musluğunu açarak, Türkiye’ye oy verilmesini önledi. Latin Amerika ve bazı ada ülkelerinin tercihi de tarihi bağları nedeniyle İspanya oldu. Ankara’ya göre, ayrıca İsrail de, Türkiye’yi “teröre destek veren ülke” diye tanımlayarak yoğun bir karşı propaganda yürüttü. Oylama öncesi lobi çalışmalarına katılan bir yetkili, yardım yapılan ülkelerden Türkiye’ye yeterince oy çıkmamasını “Yaptıklarımız, yapacaklarımız helali hoş olsun” diye değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili yazılı açıklamasında ise Türkiye’nin 1 Aralık’tan itibaren G-20 dönem başkanlığını üstleneceğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde de BM’nin temel ilke ve hedefleri doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliğin korunması yönündeki çabalara katkısının devam edeceği” belirtildi.

Newsweek: Türkiye’nin kolay zafer yaşayacağı sanıldı

Newsweek: Birçok diplomatik kaynağa göre son birkaç günde Türkiye’nin üyeliğine karşı olan Mısır ve Suudi Arabistan liderliğinde yoğun bir kampanya yürütüldü. İki ülke de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi ülkelerinde mücadele ettikleri Müslüman Kardeşlere destek vermesine öfkeliler. Çarşamba gecesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta diplomatlar için lüks bir davet verdi. Misafirlerin çoğu Türkiye’ye için kolay bir zafer yaşanacağını tahmin ediyordu. Ancak bazı diplomatlar oylamadan sonra Türk kampından İspanya’ya çok açık bir yönelme fark ettiler... Suriye, İran ve diğer ülkeler de Erdoğan’ın Devlet Başkanı Esad karşıtı açıklamalarına öfkeliler. Birçok Batı ülkesi Türkiye’nin IŞİD’e karşı savaşan Kürtlere saldırdığı haberlerinden endişe ediyordu. Ve komşu Yunanistan’ın da Türkiye’nin üyeliğine karşı lobi yaptığı söylendi.

New York Times: ABD’nin itirazlarına rağmen Venezüela, yüksek iktidar masası olan BM Güvenlik Konseyi’nde yerini garantilerken, Amerika’nın hayati ancak zorlu müttefiki Türkiye, büyük bir yenilgiye uğradı.

Suriye: Skandal yenilgi

Suriye’nin BM daimi büyükelçisi Beşar Caferi, “Başarısız olmaları, Türkiye hükümetinin Suriye ve Irak’a karşı politikasının başarısızlığını ve içine düştüğü ahlaki skandalı yansıtıyor. Türkiye’nin İspanya karşısında sadece 60 oy alması skandal düzeyinde büyük bir yenilgi ve başarısızlık” dedi.